サンキューマートを運営するエルソニック株式会社は、株式会社バンダイの「たまごっち」とのコラボレーション雑貨を、全国のサンキューマート店舗で5月下旬より入荷次第販売開始することを発表した。あわせて公式オンラインショップでは、5月1日12時より先行予約の受付を開始する。 【画像あり】たまごっちたちが顔写真を隠すマイナンバーカード用クリアケースなどグッズ