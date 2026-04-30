日本サッカー協会（JFA）は30日、日本代表が出場するW杯北中米大会に向けて機運を高めるために公認・制作協力しているイベント「三井不動産SAMURAIBLUE3DEXPERIENCEPresentedbySAISON」を来月29日から7月20日まで東京・MIYASHITAPARK（渋谷）で開催すると発表した。会場ではSAMURAIBLUEの世界観をオリジナルフードやドリンクをはじめ、映像演出やフォトスポットを通じて楽しむことができる。XR（AR、MR、VR）