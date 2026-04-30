三好市池田町の黒沢湿原で、鮮やかな赤い花を咲かせるオンツツジが今、見頃を迎えています。三好市池田町漆川の標高約550メートルの場所にある黒沢湿原では、毎年この時期にオンツツジが鮮やかな赤い花を咲かせます。湿原内には約2万本が自生していて、ゴールデンウィークには市の内外から多くの見物客が訪れます。撮影したこの日は、まだつぼみのものも見られる中、すでに花を咲かせているものもあり、新緑のも