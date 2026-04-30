卓球の世界一を決める「2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会」が28日に開幕。団体戦は釜山大会以来2年ぶりの開催となり、100周年を記念して卓球発祥の地であるイギリス・ロンドンで熱戦が繰り広げられている。そうした中、今大会女子で金メダルの最有力候補に挙がるのが中国。現地メディアは7連覇を狙う大本命に対し、最大の対抗馬として日本を挙げ、その陣容を分析している。 ■世界12位の大藤も選外に 今回の