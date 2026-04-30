富山県富山市は2026年3月に、新たなPRキャラクター「やまやま」と「くすくす」を制作しました。地方自治体が公式キャラクターの制作過程に画像生成AIを活用した注目の事例として、話題を呼んでいます。富山市 企画管理部 広報課 課長の前坪勝児さん（右）と、富山市 広報課 シティプロモーション推進係長の浅野哲平さん（左）どのようなプロセスを経て完成に至ったのか、富山市の担当者にその背景を取材しました。○圧倒的な数のア