NPB(日本野球機構)は30日の公示を発表。広島は玉村昇悟投手を一軍登録し、中村奨成選手の登録を抹消しました。玉村投手はこの日の巨人戦で今季初の先発マウンドに上がります。ファームでは2勝1敗、防御率2.35となっています。中村選手は22試合に出場し、打率.169の成績です。