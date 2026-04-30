元テレビ東京プロデューサーの佐久間宣行氏が、パーソナリティーを務める29日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0」（水曜深夜3時）に出演。バナナマン日村勇紀の休養をめぐり「売れっ子50代問題」について提起した。体調不良により日村が当面の間休養することが発表され、佐久間氏は「ちょっと心配ですけど、日村さんが休養されたということで」と話題に言及。「まあただね、レギュラー11本やっている方な