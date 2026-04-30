みそピーナッツをご存じだろうか？みそピーナッツ、通称みそピーとは、いったピーナッツに甘じょっぱくて、粘度のあるみそをからめた、主に千葉や北関東で食べられている郷土料理のことだ。栃木県出身の私は、学校給食でみそピーをよく食べていた。全国どこにでもあるような、たらこばりにメジャーな食べ物だと思っていたが、じつは一部地域に限るらしいということを最近知って驚いた。母とかもめ食堂のリバイバル上映を見に行き