シマノは、グラベル用コンポーネントであるSHIMANO GRXのラインアップを拡充した。SHIMANO GRXのラインアップを拡充今回の追加により、ハイスピードなレースから長距離のアドベンチャーまで、多様化するグラベルライディングのニーズに対してより細かなセッティングが可能となる。44Tのチェーンリング新たに加わったものは、駆動効率の向上と高速域の維持をサポートする44Tおよび46Tのチェーンリング。チェーンの屈曲が低減するこ