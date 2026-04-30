シマノGRXに新オプション―大径チェーンリングとショートクランク追加
シマノは、グラベル用コンポーネントであるSHIMANO GRXのラインアップを拡充した。
SHIMANO GRXのラインアップを拡充
今回の追加により、ハイスピードなレースから長距離のアドベンチャーまで、多様化するグラベルライディングのニーズに対してより細かなセッティングが可能となる。
44Tのチェーンリング
新たに加わったものは、駆動効率の向上と高速域の維持をサポートする44Tおよび46Tのチェーンリング。
チェーンの屈曲が低減することで駆動効率の向上が見込まれ、高いスピードを効率良く維持しやすくなる。平坦基調のコースを走ることが多いライダーや、レース志向のグラベルイベントにおいてトップスピードを重視するライダーに最適で、RX800やRX600シリーズを含む既存のクランクセットに対応する。
160mmのショートクランク
また、クランクアーム長には従来のサイズに加えて160mmと165mmのショートクランクを追加した。
これにより体格に合わせた最適なフィット感を選択できるだけでなく、高ケイデンスを維持しやすくするとともに、特に長時間に及ぶグラベルライドにおいて、関節への負担軽減にも貢献する。
SHIMANO GRXのラインアップを拡充
今回の追加により、ハイスピードなレースから長距離のアドベンチャーまで、多様化するグラベルライディングのニーズに対してより細かなセッティングが可能となる。
44Tのチェーンリング
新たに加わったものは、駆動効率の向上と高速域の維持をサポートする44Tおよび46Tのチェーンリング。
160mmのショートクランク
また、クランクアーム長には従来のサイズに加えて160mmと165mmのショートクランクを追加した。
これにより体格に合わせた最適なフィット感を選択できるだけでなく、高ケイデンスを維持しやすくするとともに、特に長時間に及ぶグラベルライドにおいて、関節への負担軽減にも貢献する。