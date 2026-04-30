【きょうから】スシロー、ゴールデンウィーク向け企画 「特ネタ中とろ」180円→110円ほか
回転寿司チェーン「スシロー」（運営：あきんどスシロー）がきょう30日より、ゴールデンウィークに向けた企画を実施する。
【画像】赤身のうまみ＆脂の“絶妙バランス”、通常180円〜の「特ネタ中とろ」
通常180円から販売している「特ネタ中とろ」を、110円から販売。さらに、通常の約1.5倍増量した「大盛りねぎまぐろ軍艦」を110円〜から販売する。すべて税込み。
ゴールデンウィークに、「おすしをお得に腹一杯お楽しみいただきたい」との思いから企画。「特ネタ中とろ」は、美しいグラデーション、鮪の香りと旨み、とろける脂のバランスがたまらない一皿。「大盛りねぐまぐろ軍艦」は、まぐろの旨みとねっとりとした食感が楽しめる。
持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外。「スシロー秋葉原中央通り店」では、持ち帰りを実施していない。
【画像】赤身のうまみ＆脂の“絶妙バランス”、通常180円〜の「特ネタ中とろ」
通常180円から販売している「特ネタ中とろ」を、110円から販売。さらに、通常の約1.5倍増量した「大盛りねぎまぐろ軍艦」を110円〜から販売する。すべて税込み。
ゴールデンウィークに、「おすしをお得に腹一杯お楽しみいただきたい」との思いから企画。「特ネタ中とろ」は、美しいグラデーション、鮪の香りと旨み、とろける脂のバランスがたまらない一皿。「大盛りねぐまぐろ軍艦」は、まぐろの旨みとねっとりとした食感が楽しめる。
持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外。「スシロー秋葉原中央通り店」では、持ち帰りを実施していない。