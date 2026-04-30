主要政策金利の据え置きを決定 FF金利の誘導目標レンジ、3.50～3.75％に維持 現地時間4月28、29日に開催されたFOMC（連邦公開市場委員会）は、主要政策金利の据え置きを決定しました。FF金利の誘導目標レンジは3.50～3.75％に維持されました。声明文では、インフレは高止まりしており、世界的なエネルギー価格の上昇もその一因になっているとの認識が示されました。 今回の据え置きは、中東情勢を中心とする