エマの体重はなかなか増えないのに、なんで私だけ増えてんねん。 そうですね、運動不足です。あと夜中に飲んだり食ったりしてたよね。慢性的な睡眠不足でもありました。 とはいえ、エマを連れて病院に行ったり、買い物に行ったり、地下鉄や駅などでは必ず階段を使う人間なので、母に言わせると「体は動かしてるじゃん」とのこと。いやいやいや、足りないんだって。 日頃必ず行ってた「散歩」が無くなって（リハビリで