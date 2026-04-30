私はヤヨイ。夫のケンジ、息子ロクとの3人暮らしです。ケンジは育児に協力的ではないどころか、家にいるあいだはいつでもスマホゲームに夢中。ロクが話しかけても無視しますし、私が助けを求めても生返事をするだけ。夜にはロクが泣いているだけで「うるさい」と文句を言われ、私の怒りは頂点に達しました。しかし私が抗議をしても、ケンジは面倒くさそうにするだけです。食べかけの食事を勝手に捨てられ、自分勝手な振る舞いを繰