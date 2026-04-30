関東鉄道は、茨城空港と石岡駅を結ぶ直行バスを、5月1日から11月30日まで試験運行する。直行便は、石岡駅を午前7時40分と午後1時、茨城空港を午前9時50分と午後2時、午後7時40分に出発する、計5便を設定する。現在は全便を経由便として運行しているものの、直行便では所要時間が約5分短縮し、約30分となる。アンケートに回答した利用者の中から抽選で毎月5名に、図書カードをプレゼントする。