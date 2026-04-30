マツダ スピリット レーシング ロードスター12R｜Mazda Spirit Racing Roadster 12R 総額900万円！ オプション全部盛りの12Rに初試乗 私のマツダスピリットレーシングロードスター（以下、MSpRロードスター）の標準モデル（コアモデル）が納車されて約1か月半、慣らし運転が終わったタイミングでマツダから200台限定の12Rに試乗する機会を頂けた。ちなみにお借りした広報車の12