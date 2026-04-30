仕事ではさまざまな人と関わります。尊敬できて相性が良い人がいる一方で、「なんだか合わない」「好きになれない」という人もいるでしょう。そんな人に出会ったとき、どういう距離感で関わっていけばいいのでしょうか。「関わってはいけない人」の特徴や、最低限の関わりやストレスで付き合っていくコツをお伝えします。（作家・ファンセールスコンサルタント和田裕美）関わると疲れる、悪影響を受ける……要注意人物の特徴とは