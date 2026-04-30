東京・福生市で、男がハンマーで少年らを殴りつけてけがをさせ、逃走している事件で、警視庁は殺人未遂の疑いで男の逮捕状を取った。29日午前7時20分ごろ、福生市加美平の路上で、44歳の男が「うるさい」といいながらハンマーで少年2人を殴り、駆け付けた警察官らに農薬のようなものを吹きかけた。少年1人は顔の骨を折る重傷を負い、警察官らあわせて5人がけがをした。警視庁は男の自宅を家宅捜索し、凶器とみられるハンマーやナイ