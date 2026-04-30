２８キロ減量の成功を報告してから６か月…元ＡＫＢ４８で実業家としても活躍する河西智美が、最新姿を公開した。２９日に自身のインスタグラムを更新し、２期生デビュー２０周年記念イベントに参加したことを報告。「ありがとうＡＫＢ４８。ありがとうチームＫ。ありがとう二期生のみんな！！！」と興奮が冷めやらない。劇場で撮影した写真をアップ。フリフリの超ミニスカートに、頭にはビッグリボン。アイドル衣装を着こな