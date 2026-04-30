２８キロ減量の成功を報告してから６か月…元ＡＫＢ４８で実業家としても活躍する河西智美が、最新姿を公開した。

２９日に自身のインスタグラムを更新し、２期生デビュー２０周年記念イベントに参加したことを報告。「ありがとうＡＫＢ４８。ありがとうチームＫ。ありがとう二期生のみんな！！！」と興奮が冷めやらない。

劇場で撮影した写真をアップ。フリフリの超ミニスカートに、頭にはビッグリボン。アイドル衣装を着こなし、フォロワーは「ずっと変わらず可愛すぎます！！」「いつまでもアイドル！！！可愛い！！！！」「こんなにかわいいことある？！」「これは現役行けますわ！」と絶賛した。

河西は２００６年にＡＫＢ４８の２期生メンバーオーディションに合格しデビュー。同期は大島優子、宮澤佐江ら。１３年に卒業し、女優や歌手として活動している。私生活では新体操講師の小山圭太さんと２１年に結婚し、２２年に第１子女児を出産した。

昨年１０月の投稿では「産後ダイエット」に成功したビフォーアフターを披露。妊娠で２５キロ増量したが、ダイエットで２８キロやせたことを報告した。あれから半年がたった今でも体型をキープ。１児のママと思えぬビジュアルは衝撃的だ。