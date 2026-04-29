アメリカを国賓として訪問中のチャールズ国王は28日、ホワイトハウスで開催された晩さん会で歴史観とユーモアあふれるスピーチを行いました。チャールズ国王は冒頭、トランプ大統領が出席する夕食会で25日に発生した発砲事件に言及し、大統領と警護当局の勇気と冷静な対応に敬意を表しました。また、自身が初めてアメリカを訪れてから半世紀以上が経過したことに触れ、イギリスとアメリカの歴史をユーモアたっぷりに紹介しました。