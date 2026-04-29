広島県警は２９日、同県三原市沼田にある会社敷地内を捜索し、土の中から遺体を発見したと発表した。同県東広島市では今年２月に会社経営の男性（４９）が殺害される事件があり、県警はこの事件と関連があるとみて調べている。県警によると、遺体は年齢不詳の男性とみられ、身元確認などを進めている。