4月29日（水）の大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）は、祝日のため大竹まことはお休み。朝日新聞の「完全デジタル教科書「小４以下は不適当」改正法巡り文科相学習しづらい子には有用、不安の声も」という記事を取り上げ、いとうあさこや水谷加奈アナウンサーらがコメントした。 動画や音声を活用した「デジタル教科書」を正式な教科書と認める学校教育法などの改正案が２８日、衆議院本会議で可決された。