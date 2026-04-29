職場で頼りにされていないと感じたとき、人はどこか居心地の悪さを覚えるものかもしれません。必要とされていないのではないか、自分は戦力外なのでは……そんな思いが、じわじわと自信を削っていくこともあるでしょう。今回の投稿者さんは、パート勤務のママです。『職場で頼りにされない。もう辞めるしかないよね？』どうやら本音は、「頼りにされたい」という気持ちのようです。仕事を任される存在になりたい、必要とされたい。