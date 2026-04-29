お笑いコンビ「スピードワゴン」井戸田潤（53）の妻でモデル・蜂谷晏海（34）が29日、自身のインスタグラムを更新。昨年12月に誕生した次男のお食い初めの様子を報告した。「少し前になりますが、やっと次男のお食い初めを執り行いました」と報告。「みんなでおめかししてごはん！個室でゆっくり…とはもちろん行かずドタバタしながらも美味しいご飯をみんなで食べられて嬉しかったねチビバーグも早く一緒に食べようね〜」