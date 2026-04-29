お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが26日、オフィシャルブログを更新。成長した息子たちの兄弟ゲンカに悩む日々とストレスによる体調不良を明かした。 2015年12月に遠藤と結婚し、長男・空楽くん、次男・歌楽くんと２人の息子を育てているまさみさん。これまでもブログでは、自身の誕生日を祝う家族の写真や自宅のプール開きの様子など日常の様子を発信している。この日、「大変」と題してブログを更新したまさみ