ココリコ遠藤の妻が兄弟ゲンカに疲弊、ストレスで蕁麻疹も…
お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが26日、オフィシャルブログを更新。成長した息子たちの兄弟ゲンカに悩む日々とストレスによる体調不良を明かした。
2015年12月に遠藤と結婚し、長男・空楽くん、次男・歌楽くんと２人の息子を育てているまさみさん。これまでもブログでは、自身の誕生日を祝う家族の写真や自宅のプール開きの様子など日常の様子を発信している。
この日、「大変」と題してブログを更新したまさみさんは、小学３年生と４年生になった息子たちについて「最近、体も大きくなり 意志も強くなってきて」と成長を実感する一方、「ちょっとのことで毎日兄弟喧嘩してる」と現状を吐露。
けんかは口論から始まり、「髪の毛引っ張りあったり 蹴ったり 叩いたり」とエスカレートすることもあるといい、「その度に注意してるけど とにかく喧嘩が多すぎる…」と悩みを明かした。
さらに、「消しゴムを取った」「どっちが先にお風呂に入るか」「飲み物を分けたら、こっちの方が数ミリ多い」など些細なことで衝突が絶えないとし、「喧嘩の理由は ほっんとにくだらないことばかり」とコメント。忙しい時間帯や宿題中にも始まるため、「全部がストップして進まないの」と日常生活への影響もつづった。
こうした状況の中、「怒りすぎてストレスも溜まっていたのか」とし、「顔、首、胸元、脇の部分に蕁麻疹が出てしまって」と体調面への影響も告白。「薬飲んでも全然治らなくて痒すぎる」と苦しい胸の内を明かした。
また、「年子の男の子の子育てってこんなに大変！？」と率直な思いをつづりつつ、「疲れ果てていた私に友人が誕生日お祝いしてくれた」と周囲の支えにも感謝し、ブログを締めくくった。
この投稿に読者からは「それが日々だと疲弊しますよね泣」「歳が離れていようが、喧嘩はします」「大丈夫落ち着いてきますよ」「ケンカして仲直りするのは成長過程において大切」「そこから学ぶ事も多いはず」「深呼吸して、声をひそめて話しかける方がいいですよ」「大変そー」「リフレッシュ、たくさんしてください!!」など共感や労いの声が寄せられている。
2015年12月に遠藤と結婚し、長男・空楽くん、次男・歌楽くんと２人の息子を育てているまさみさん。これまでもブログでは、自身の誕生日を祝う家族の写真や自宅のプール開きの様子など日常の様子を発信している。
けんかは口論から始まり、「髪の毛引っ張りあったり 蹴ったり 叩いたり」とエスカレートすることもあるといい、「その度に注意してるけど とにかく喧嘩が多すぎる…」と悩みを明かした。
さらに、「消しゴムを取った」「どっちが先にお風呂に入るか」「飲み物を分けたら、こっちの方が数ミリ多い」など些細なことで衝突が絶えないとし、「喧嘩の理由は ほっんとにくだらないことばかり」とコメント。忙しい時間帯や宿題中にも始まるため、「全部がストップして進まないの」と日常生活への影響もつづった。
こうした状況の中、「怒りすぎてストレスも溜まっていたのか」とし、「顔、首、胸元、脇の部分に蕁麻疹が出てしまって」と体調面への影響も告白。「薬飲んでも全然治らなくて痒すぎる」と苦しい胸の内を明かした。
また、「年子の男の子の子育てってこんなに大変！？」と率直な思いをつづりつつ、「疲れ果てていた私に友人が誕生日お祝いしてくれた」と周囲の支えにも感謝し、ブログを締めくくった。
この投稿に読者からは「それが日々だと疲弊しますよね泣」「歳が離れていようが、喧嘩はします」「大丈夫落ち着いてきますよ」「ケンカして仲直りするのは成長過程において大切」「そこから学ぶ事も多いはず」「深呼吸して、声をひそめて話しかける方がいいですよ」「大変そー」「リフレッシュ、たくさんしてください!!」など共感や労いの声が寄せられている。