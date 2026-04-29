バナナマン設楽統、生放送で“休養発表”の相方・日村勇紀について言及 発表に至る経緯説明「我々ね、体が資本なんでね、ここはちょっとがっつり休んで…」
お笑いコンビ・バナナマンの設楽統（53）が、自身がMCを務める29日放送のフジテレビ系『ノンストップ!』（月〜金 前9：50）に生出演。きのう28日に所属事務所の公式サイトを通じて、当面の間休養することを発表した相方・日村勇紀（53）について言及した。
【写真】神田愛花「ディカプリオに似てる」夫・バナナマン日村勇紀
番組冒頭「ノンストップ！まるごとランキング」の第2位で「バナナマン・日村勇紀休養」のニュースが取り上げられると、VTR明けで設楽は「心配をおかけしてますけど、日村さん、体調良くないって聞いていたんですけど…」と切り出した。
続けて「病院行ってお医者さんに診てもらったら、ちょっと1回がっつり休んだ方がいいんじゃないかってことになりまして。こういう発表になったんですけど、我々ね、体が資本なんでね、ここはちょっとがっつり休んで、ゆっくりとね、体調を整えてもらって、また仕事しましょうっていうことになったんですよ」と、休養に至った経緯を報告。
休養発表後は「かなりいろんな方に連絡いただいて。芸人仲間とか、普段仕事してる皆さんとかも、『なんかあったら声かけてください』みたいなね、あたたかい声をいただいて」と多くの仲間から励ましがあったと伝えた。
そして、「日村さんにも言いましたけど、今はゆっくりと休んで、体ね、回復に向けてゆっくりと休んでくださいってのは伝えましたけど」と結んだ。
日村については、所属するホリプロコムが公式サイトで「この度、日村勇紀が当面の間お休みさせていただくこととなりましたので、お知らせいたします」「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました」と報告。「これを受け、当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」と伝えていた。
日村は、1972年5月14日生まれ、神奈川県出身。93年、設楽統とバナナマンを結成。プライベートでは、2018年4月にフリーアナウンサーの神田愛花と結婚した。また、4月17日と同24日のTBSラジオ『バナナマンのバナナムーンGOLD』を欠席していた。
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番組冒頭「ノンストップ！まるごとランキング」の第2位で「バナナマン・日村勇紀休養」のニュースが取り上げられると、VTR明けで設楽は「心配をおかけしてますけど、日村さん、体調良くないって聞いていたんですけど…」と切り出した。
休養発表後は「かなりいろんな方に連絡いただいて。芸人仲間とか、普段仕事してる皆さんとかも、『なんかあったら声かけてください』みたいなね、あたたかい声をいただいて」と多くの仲間から励ましがあったと伝えた。
そして、「日村さんにも言いましたけど、今はゆっくりと休んで、体ね、回復に向けてゆっくりと休んでくださいってのは伝えましたけど」と結んだ。
日村については、所属するホリプロコムが公式サイトで「この度、日村勇紀が当面の間お休みさせていただくこととなりましたので、お知らせいたします」「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました」と報告。「これを受け、当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」と伝えていた。
日村は、1972年5月14日生まれ、神奈川県出身。93年、設楽統とバナナマンを結成。プライベートでは、2018年4月にフリーアナウンサーの神田愛花と結婚した。また、4月17日と同24日のTBSラジオ『バナナマンのバナナムーンGOLD』を欠席していた。