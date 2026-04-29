海自ミサイル艇が中国海軍のミサイル艦を追尾防衛省・統合幕僚監部は2026年4月27日、長崎県の対馬沖で、中国海軍の艦艇2隻を確認したと発表。自衛隊が撮影した当該艦艇の画像を公開しました。【画像】近い！これが自衛隊が「真横」から撮影した中国海軍のミサイル艦です今回確認されたのは、ルーヤンIII級ミサイル駆逐艦「成都」とフチ級補給艦「可可西里湖」です。4月27日午前7時頃に対馬の北東約80kmの海域に出現し、対馬海