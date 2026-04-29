お金がないときの事情は人それぞれだが、金欠状態の時は思わぬものが命綱になることがある。埼玉県の20代女性は投稿を寄せ、お金が底をついていた時期のエピソードを明かした。当時、「お金がなかったのは、前職の勤務形態に適応できず辞めたから」と語る女性。生活を支えていたのは、手元にあったギフトカード類だったという。（文：篠原みつき）「QUOカードや図書カードを引き当てたことが何回もあります」女性は当時の状況をこ