◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―１１広島（２８日・東京ドーム）巨人がゴールデンウィーク９連戦の初戦で敗れた。移籍後初勝利を目指し先発した則本昂大投手（３５）は、ともに移籍後ワーストとなる１２安打６失点で２敗目を喫した。過去３登板で防御率１・５０と高いゲームメイク能力を示してきた右腕が、まさかの乱調に陥った。「立ち上がりは良かったのですが、少し出力が落ちた部分があった。その原因をしっかりと突き止め