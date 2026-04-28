スポーティな「黒」が際立つ！メルセデス・ベンツ日本合同会社は2026年4月24日、アッパーミドルワゴンである「Eクラス ステーションワゴン」のラインナップに、よりスポーティな「Night Edition（ナイトエディション）」を追加し、同日より発売しました。メルセデス・ベンツ「Eクラス」は、1946年の登場以来、常に時代に先駆けて革新的な技術を採り入れ、世界のプレミアムセダンの指標とされてきたモデルです。同時に、その高