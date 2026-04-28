チャイナエアラインは、東京発限定の「ゴールデンウィークセール」を4月28日から5月13日まで開催する。台北・高雄・アメリカ行きが対象で、最大15％オフとなる。出発期間は5月7日から8月31日まで。設定路線と往復運賃は以下の通り。左からエコノミークラス、プレミアムエコノミークラス、ビジネスクラスの順。燃油サーチャージ込み、ピークサーチャージや航空保険料、諸税は別途必要となる。6月27日から7月11日、8月11日から14日出