チャイナエアラインは、東京発限定の「ゴールデンウィークセール」を4月28日から5月13日まで開催する。

台北・高雄・アメリカ行きが対象で、最大15％オフとなる。出発期間は5月7日から8月31日まで。設定路線と往復運賃は以下の通り。左からエコノミークラス、プレミアムエコノミークラス、ビジネスクラスの順。

燃油サーチャージ込み、ピークサーチャージや航空保険料、諸税は別途必要となる。6月27日から7月11日、8月11日から14日出発は対象外。

・東京/成田発着（エコノミー／プレミアムエコノミー／ビジネスクラスの順）

台北/桃園（36,000円／-／138,000円）、高雄（37,300円／-／142,400円）、ロサンゼルス・サンフランシスコ・オンタリオ・シアトル・フェニックス（126,400円／303,200円／575,200円）、バンクーバー（133,200円／316,000円／609,200円）、ニューヨーク（140,000円／358,500円／634,700円）

・東京/羽田発着

台北/松山（38,200円／-／160,900円）