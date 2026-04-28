長野・飯田市の天竜川で、2頭のニホンジカが流れの速い川を泳いで渡る珍しい光景を船頭が目撃した。船頭は19年の経験で初めて見たという。「すごい。シカ泳いでる」20年近く川下りの船頭を務める大ベテランが「初めて見た」という光景は…。川を泳いでわたる「シカ」だった。長野・飯田市の天竜川で撮影された映像には、2頭のニホンジカが、時折飛び跳ねながら泳いで川を渡る様子が映っていた。川を泳ぐシカを目撃した船頭・南島純