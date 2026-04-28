アミコビルを管理運営する徳島都市開発の株主総会が4月28日に開かれ、6期連続の経常赤字が報告されました。また、取締役会では新社長の就任が正式に決まっています。28日、徳島都市開発の株主総会が開かれ、2025年2月から2026年1月末までの決算が報告されました。それによりますと、売上高は14億8300万円で、前の期に比べて300万円増加しました。テナント料や駐車場収入が減少した一方、眉山ロープウェイの収入が増えたこと