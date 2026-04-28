2025年、徳島市の集合住宅で同居していた父親を死なせた疑いで逮捕された男性について徳島地検は4月28日、鑑定留置を経て、不起訴処分としたと発表しました。不起訴処分となったのは逮捕当時、住所不定・無職だった51歳の男性です。男性は2025年10月、当時住んでいた徳島市の集合住宅で、同居する父親に暴行を加え死亡させた殺人の疑いで逮捕されました。徳島地検はその後、刑事責任能力の有無を調べるため鑑定留置を行っていまし