県は4月28日、全体の奉仕者としてふさわしくない行為があったなどとして、職員2人を懲戒免職にしたと発表しました。懲戒免職となったのは、保健福祉政策課に勤務する40歳の男性主任と、美波地域連携事務所に勤務する45歳の男性主任主事です。このうち40歳の男性主任は、2024年11月、相手が18歳に満たないことを知りながら現金を渡して、みだらな行為をした児童買春の疑いで4月に警察に逮捕されました。その後の県の聞き取りに対し