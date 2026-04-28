NPT＝核拡散防止条約の再検討会議が開幕し、厳しい国際情勢を反映した初日となりました。■国連グテーレス 事務総長「今こそ、真の平和への唯一の道である、軍縮と核不拡散への取り組みを改めて誓うべき時だ。」ニューヨークの国連本部で始まったNPT再検討会議。核軍縮の取り組み状況などを確認するほか、今後の方向性について合意文書の採択を目指します。過去2回は決裂しており、今回も中東情勢の悪化な