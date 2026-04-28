原子力規制委員会は28日の定例会合で、三菱重工業などが開発する新型原発「SRZ―1200」について、現在の規制基準で審査ができるとの見解をまとめた。原子炉の設計は「既存技術の延長」として、基準の見直しは不要と判断した。開発中の原発は、既存の加圧水型炉の改良版で「革新軽水炉」とも呼ばれる。山中伸介委員長は会合後の記者会見で「基準を大幅に見直すべき点は見つからなかった」との認識を示した。一方、事故で溶け