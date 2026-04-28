東日本大震災で津波にのまれた小学校を、原爆ドームのように長く保存しようと遺族たちが活動しています。津波で娘を亡くした男性は、初めて訪れた広島で何を感じたのでしょうか。■宮城・石巻市在住只野 英昭 さん「大川小学校遺族の只野英昭と申します。」壇上に立った只野さんは、ドキュメンタリー映画の上映会に合わせて宮城県石巻市から訪れました。 15年前の3月11日。■石巻市職員「学校大丈夫か、