東日本大震災で津波にのまれた小学校を、原爆ドームのように長く保存しようと遺族たちが活動しています。津波で娘を亡くした男性は、初めて訪れた広島で何を感じたのでしょうか。



■宮城・石巻市在住 只野 英昭 さん

「大川小学校遺族の只野英昭と申します。」



壇上に立った只野さんは、ドキュメンタリー映画の上映会に合わせて宮城県石巻市から訪れました。

15年前の3月11日。





■石巻市職員「学校大丈夫か、学校」川を逆流してきた津波が町を飲み込み、逃げ遅れた大川小学校の児童74人、教職員10人が犠牲になりました。只野さんは当時3年生だった長女と妻・父親を亡くしました。上映されたドキュメンタリー映画は、震災後の校舎と遺族たちの姿を追った作品です。■遺族の男性「もっと大きい気持ちで見ると、校舎は残った。あの震災で傷つきながらも遺したんですよ。」

津波の爪痕が残る校舎を一日でも長く遺したい。

只野さんたち遺族は2025年から、各地で開く上映会などを通して募金を集めています。

只野さんにとって初めての広島訪問。上映会の他にもう一つ、大きな目的がありました。それは、原爆ドームです。





■原爆資料館の元職員 菊楽 忍さん（67）

「オリジナル部材の鉄骨は茶色なんですよ、こげ茶色。補強で入れたのは真っ黒なんですよ。」



原爆資料館で長年、職員をしていた菊楽（きくらく）忍さんに案内してもらいました。

大川小学校を原爆ドームのような「負の遺産」。ヒロシマに学ぼうと、この場所を訪れました。



■宮城・石巻市在住 只野 英昭 さん

「（大川小が）遺構になる前なんて、校舎の中によく掃除をしに一人で入ってたけど、亡くなった子どもたちに会いに行っていた。自宅も流された。だからこそ、息子と同じで俺も校舎を遺したかった。」

きっかけは、津波にのまれながらも生き残った只野さんの長男・哲也さんの訴えでした。



■只野 哲也 さん（中学3年生当時）

「広島の原爆ドームが原爆や戦争の愚かさを伝えてきたように、大川小の校舎も、地震や津波の恐ろしさや命の大切さを何十年、何百年、何千年と、後世の人々に伝えることができるきかっけになればいい。」



校舎を残すことに反対する人も多かった遺族たちの考えを、子どもたちの訴えが変えました。

この日、只野さんはある人から話を聞くことができました。



■只野 英昭 さん

「こんにちは。只野と申します」



■三上 栄子さん

「三上です。遠くからよくおいでになりました。」



広島市に住む三上栄子さん。高校生だった約60年前、原爆ドームの保存を訴え、署名を呼び掛けた一人です。

■三上 栄子さん

「原爆ドームを遺すのに、楮山ヒロ子さんという方が16歳で亡くなって。」



■只野 英昭 さん

「白血病で亡くなったんですよね。」



楮山ヒロ子さんは、1歳のとき、爆心地から1.2キロの自宅で被爆。1960年の春、16歳で亡くなりました。その前年の8月6日に残された日記が、運動のきっかけでした。



“あの痛々しい産業奨励館だけが、 いつまでも、恐るべき原爆を世に訴えてくれるだろうか”

楮山さんの生前の日記に突き動かされた高校生達が、原爆ドーム保存へ立ち上がります。

地道な活動が6年後、原爆ドームの永久保存へとつながりました。

戦後の資金難の中、広島市の浜井市長は当初、保存に後ろ向きでした。

■三上 栄子さん

「どうして残すのか？なぜ残すのか？あの時のことを思い出すから壊してほしいという意見が、広島市民の中には多かった。だから崩れかけたままの状態が何十年かある。心を変えた。市長さんの心を。」



■只野 英昭 さん

「周りの遺族のことを考えれば、見たくないと言われて当然だけど、（息子たちが）地域の話し合いの場で、ちゃんと意見を述べてくれて。それを聞いた大人たちが『子どもたちが、ここまで言うのに壊すわけにいかない』となって、票がひっくり返った。」



■三上 栄子さん

「もし息子さんが声を上げなかったら、たぶん壊されてると思う。」



■只野 英昭 さん

「もちろんそう。息子が遺してくれたと思っている。」

■只野 英昭 さんの長男・哲也 さん

「（山の）斜面に体をたたきつけられるような感じで津波にのまれて、息ができなくなって気絶してしまった。」



大川小学校の校舎の保存を訴えた、只野さんの長男・哲也さんは4年前、NPО法人を立ち上げ、自身の経験を伝える活動をしています。



■只野 英昭 さん

「6年くらい前に一度、息子が（広島に）来ている。原爆ドームに。語り部をするのであれば、覚悟を決めなきゃだめだよと（誰かに）言われたみたいで。つらいことこそ伝えていかないといけないと思う。大川小学校をちゃんと伝えて、二度と繰り返さないようにする場所にしていかないとダメなんだ。」

2人が足を運んだのは高校生たちが、その前でドームの保存を呼び掛けた「原爆の子の像」です。

大川小学校の校舎を石巻市は、できる限り手を加えず保存する方針ですが、只野さんたち遺族は、補修しながら「恒久保存」することを目指しています。



■只野 英昭 さん

「この原爆ドームのお話を聞けて、本当に来てよかった。」



■三上 栄子さん

「“頑張れ”としか言えない部分はあるけど。大変だと思う、これからのほうが。」



■只野 英昭 さん

「そうですね。（息子と）二人でまた来てみようかなと思う。」



悲劇を記憶し、繰り返さないために後世に残す。被爆地と震災の被災地の思いが重なります。



【テレビ派 2026年4月22日 放送】