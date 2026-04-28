多数の熟練技術者を擁するインフラ・ソリューション企業 クアンタ・サービシズ［PWR］は北米を中心に電力・エネルギー・通信インフラの設計、建設、保守を一貫して手掛ける、全米最大級のインフラ・ソリューション企業です。同社の歴史は1997年に複数の専門工事業者が集結し、北米の電力網を支えるという志を共にしたことに始まります。そして現在にいたるまで専門性の高い請負業者を買収・統合すること