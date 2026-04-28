クアンタ・サービシズ［PWR］：2.4兆ドルの市場機会を獲得する電力インフラの王様

多数の熟練技術者を擁するインフラ・ソリューション企業

クアンタ・サービシズ［PWR］は北米を中心に電力・エネルギー・通信インフラの設計、建設、保守を一貫して手掛ける、全米最大級のインフラ・ソリューション企業です。同社の歴史は1997年に複数の専門工事業者が集結し、北米の電力網を支えるという志を共にしたことに始まります。そして現在にいたるまで専門性の高い請負業者を買収・統合することで競争力を高めてきました。直近の2025年度にも8件の買収を完了しました。現在では200社を超える企業ネットワークを通じて事業を展開しています。

同社は、単なる建設会社ではなく、設計、調達、建設、保守までを自社で完遂する「セルフ・パフォーム（自社施工）」体制を構築しています。さらに同社には68,000人に及ぶ熟練技術者を擁しており、技術者不足が問題となっているインフラ業界において、高い競争力の源泉となっています。この68,000人という規模は他社の2倍から数倍に相当します。

この実行力と技術者規模により、同社は北米の超高圧送電線（230～500kV）の建設および変電所の保守において、約30％の圧倒的シェアを獲得しています。

北米電化の「総元締め」の存在感

ここで、クアンタ・サービシズを単なる「建設工事会社」として捉えるのは、同社の本質を見誤ることになります。同社の最大の特徴は、エネルギー転換という国家規模の転換期において、電力・再生可能エネルギー・通信といった異なるインフラを「一気通貫」で引き受けられる、北米でも類を見ない包括的な事業ポートフォリオにあります。

事業は大きく「電力インフラ事業」と「地下ユーティリティ・インフラ事業」の2つで構成されます。

【1】電力インフラ事業

まず、同社の屋台骨を支えるのは、売上の80％を構成する電力インフラ事業です。電線を張る作業にとどまらず、変電所の設計から高度な送電網のメンテナンスまで多岐にわたります。

現在、米国ではAIデータセンターの爆発的な増加や電気自動車の普及に伴い、電力需要が歴史的な転換点を迎えています。老朽化した既存インフラの更新と、新たな巨大需要を結びつける「電力の動脈」を担う同社の役割は、景気動向に左右されない堅固な収益基盤となっています。

また、電力事業では再生可能エネルギー事業も行っています。太陽光や風力エネルギーは、発電所を建設するだけでは完結しません。発電した電力を需要地まで効率的に運ぶ送電網との連携が不可欠であり、同社はこの両方を自社で完結できる唯一無二のポジションを確立しています。同社は2021年のブラトナー社（Blattner）買収により、この分野で北米最大級のプレーヤーとなりました。

【2】地下ユーティリティ・インフラ事業

天然ガスパイプラインの敷設、光ファイバー網（5G／ブロードバンド）の整備、水道インフラなどを手掛けています。生活インフラのレジリエンス（強靭化）の観点から、もう一つの成長エンジンとして機能しており、近年では、災害対策としての「電線の地中化（System Hardening）」需要が追い風です。

このように、多岐にわたる事業が「電化（Electrification）」という一つの巨大なテーマで有機的に結びついているのがポイントです。

歴史的な「電力需要の再加速」と2.4兆ドルの市場機会

同社は、2026年から2030年までの潜在市場規模（TAM）が2兆3650億ドルに達すると予想しています。これは過去4年間のTAM（9700億ドル）の2.4倍にあたります。注目すべきは、過去10年間（2012年～2022年）で年平均わずか0.5%だった電力需要成長率が、2023年から2030年にかけては約9倍のスピードとなる年平均5%へ急加速するという歴史的転換点にあることです。

この劇的な需要増を牽引するのが、AIデータセンターによる電力消費の爆発的な拡大です。データセンターの消費電力は2030年までに全米の総電力需要の10%を占めるまでに膨れ上がると予測されており、この巨大な負荷を支えるためのグリッド更新は待ったなしの状況です。これに伴う関連インフラへの追加投資額は2000億ドルを超えると試算されています。

一方で、電力を供給する側であるグリッド（送電網）の現状は深刻です。既存の送電線の約70%が設置から25年以上が経過しており（多くが40～70年前に建設されたもの）、全米州議会協議会（NCSL）によると、電力網を維持するだけでも、2030年までに最大2兆ドルが必要と推定されています。つまり同社は、構造的に拡大する需要を享受する立場にあるのです。

そして、最も重要なポイントが、こうした需要を取り込んだ後も、収益が発生し続けるということです。同社の収益は約85％が「維持・保守業務」および「継続的なマスター・サービス契約（MSA）」で構成されています。このストック型に近い収益構造により、景気変動に左右されにくい安定したキャッシュフローを生み出しています。

総合評価：成長性は高い、バリュエーションも魅力ある水準か？

受注残高は売上高の1.5倍以上、買収による整腸効果の可能性も

業績は好調。電力インフラ需要を享受し、受注残高は売上高の1.5倍以上に相当する440億ドルに達しています。中期的な見通しも力強いものです。売上高については440億ドルから490億ドルに拡大させる計画で、これは年平均で7～10%の成長を意味します（2025年実績285億ドル）。

なお、これは既存事業による成長に限っての話で、買収の実績を考えても買収による成長効果がプラスされる可能性は十分あります（2024年と2025年それぞれ8件ずつ買収を完了）。

特に注目したいのは、売上の拡大以上に「利益の伸び」が加速する利益率向上のシナリオです。調整後EPSは年平均15％～20％で成長し、2030年には21.60ドル～26.75ドルと2025年度実績10.75ドルから倍増すると予想されています。

高いキャッシュ総出力で成長サイクルを加速

「キャッシュ創出力」の高さも注目すべきポイントです。同社は2030年までに55%～60%のキャッシュフロー転換率（※）を達成できると見ており、累計フリーキャッシュフローは100億ドル～120億ドルに達するとされています。

同社は、このキャッシュを戦略的なM&Aや技術開発、さらには配当や自社株買いといった株主還元へ充当することで、成長のサイクルをさらに加速させる構えです。実際、過去4年間においては、50億ドルのフリーキャッシュフローを生み出し、60億ドル相当の企業を買収しました。なお2025年度における営業キャッシュフローは22億3000万ドルで、フリーキャッシュフローは16億7200万ドルでした。

このキャッシュは株主還元の源泉でもあり、2025年度には1億3460万ドルの自社株買いと6040万ドルの配当を通じて株主に利益還元されました。配当については7期連続増配の実績をもっており、年間平均10％以上の増配率を実現しています。配当利回りは0.1％未満と魅力はありません。配当性向は10％未満に抑えられており、現在は、成長投資を優先し、柔軟に自社株買いで報いる、という形を採っているフェーズと見られます。

予想PERは「ハイテク・グロース株」水準

株価は長期で上昇トレンドを維持しており、かなり心強いチャート形状をしています。パフォーマンスとしては過去5年で6倍、年初来で31％上昇という展開で、現在は高値圏でもみ合っている、というところです。

予想PERは36倍程度でインフラセクター平均（約18～22倍）の2倍近い水準ですが、これは同社がもはや「建設株」ではなく、AIデータセンター需要を背景とした「ハイテク・グロース株」として評価されているためと考えられます。

北米の電力網更新とAI需要の両方をこれほどの規模で、かつ自社施工（セルフ・パフォーム）で完遂できる企業は他に存在しません。短期的な株価の変動を超えた長期的な投資先として非常に有望な企業だと思います。

【図表1】クアンタ・サービシズ［PWR］年間配当推移出所：Bloombergより筆者作成※2019年～2026年、2026年は予想値（直近四半期実績を通期換算）【図表2】クアンタ・サービシズ［PWR］とS&P500の株価推移比出所：Bloombergより筆者作成※S&P500およびクアンタ・サービシズ［PWR］株価は1998年2月27日を1とした数値

戸松 信博 グローバルリンクアドバイザーズ 代表取締役社長