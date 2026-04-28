’24年の日本アカデミー賞最優秀作品に輝いた大ヒット映画『侍タイムスリッパー』。BS-TBSは昨年12月にスピンオフ作品となる連続時代劇『心配無用ノ介 天下御免』の制作決定を発表し、7月16日から放送予定となっている。ところが、撮影に参加するエキストラの“募集要項”が波紋を呼んでいて--。「『心配無用ノ介』は『侍タイムスリッパー』の劇中テレビ時代劇として登場した作品で、BS-TBSでは1話30分の全6話が制作されます。監督