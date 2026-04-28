参政党の国会議員らは28日、東京・千代田区の靖国神社に参拝した。参政党の一部議員は「春季例大祭」期間中の22日に行われた超党派の国会議員による集団参拝にも参加したが、今回は地方議会も含め党所属議員計166人が参拝した。4月28日に参拝した意義について神谷代表は、サンフランシスコ平和条約の発効日でありポツダム宣言で日本が降伏してからの「主権回復の日だ」と説明し、「日本の平和と主権をしっかりと守れるように16年間