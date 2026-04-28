元HKT48で、現在はボートレースの冠番組も持つタレント・松本日向が昨年12月に発売した1st写真集『ちょうどいい。』（ワン・パブリッシング）が、電子化することが決定した。【独占先行カット】刺激的！デジタル限定の未公開写真きょう28日の発売にあわせて、写真集の未公開カットだけで構成され、さらには写真集未使用の衣装も収録された大ボリュームのデジタル限定写真集も2冊同時に発売。朝のシーンを中心に構成された『も