お笑いコンビ・令和ロマンの高比良くるま（※高＝はしごだか）が28日、都内で行われたLUUPの特別ラッピング車両お披露目会に登壇。くるまと相方・松井ケムリのイラストが施された車両を目の前にトークを展開した。【写真】死神のようなくるま…お披露目された令和ロマンコラボLOOPマイクロモビリティシェア「LUUP」を提供するLUUPとストリートブランド「9090」、くるまの3者が初めてコラボした。30日から5月17日まで、特別コラ