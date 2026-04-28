M＆A仲介によるトラブルが社会問題化したことで、業界は粛清にかじを切る。未整備だったルールは厳格化され、年度内には資格制度も導入される見通しだ。 M＆Aを後押しする中小企業庁は、設定したガイドライン見直しによる規律強化でトラブルを防ぎ、第三者承継を加速させる。膨らんだニーズをシュリンクさせず、むしろチャンスと捉え、日本のM＆A環境を整備しよう。そうした思惑も透けるが、間違ってはいない。 穴