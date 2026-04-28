三井ショッピングパーク ららぽーと横浜は5月9日〜17日、全国のパン屋が集う「パンまみれフェス〜パンから広がる小麦のごちそう〜」を開催する。パンまみれフェス〜パンから広がる小麦のごちそう〜今年は会場を屋外や駐車場まで拡大し、初出店7店舗を含む計16店舗のパン屋が前半(5月9日〜12日)、後半(5月13日〜17日)の日程に分かれて登場する。計16店舗のパン屋が登場フェス期間中の週末には、セントラルガーデンKiLaLa＆平面駐車